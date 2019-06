In redazione Ilaria Antonucci, Davide Mesturini, Dario Dester e Fausto Capellini

CREMONA (14 giugno 2019) - Torna Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla di Cremonese e in particolare delle ultime notizie di mercato. Uno sguardo anche alle novità per quanto riguarda la Pergolettese neopromossa in serie C, e per il Crema di serie D.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, festeggiamo la promozione dell'Esperia volley in B1. Ne parliamo con la giocatrice Ilaria Antonucci e il presidente Davide Mesturini. Ma parleremo anche di atletica leggera con il campione italiano juniores di salto in lungo Dario Dester.

In Anteprima Basket primo piano sul mercato della Vanoli Cremona. Focus anche sul Baskin con ospite in redazione Fausto Capellini, tra i fondatori della disciplina inclusiva.

[GUARDA VIDEO VOLLEY E ALTRO]

[GUARDA VIDEO BASKET]

[GUARDA VIDEO CALCIO]