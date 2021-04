Auto contro vespa, interviene l'elisoccorso

BAGNOLO CREMASCO (27 aprile 2021) - Incidente poco prima delle 15.30 all'incrocio di via Nuvolari: nell'impatto tra una Fiat Panda e una Vespa, l'uomo di 76 anni in sella al ciclomotore è rimasto ferito in modo grave. Da Milano è decollata un'eliambulanza, che ha raggiunto il luogo dello scontro insieme a due mezzi del 118: il personale dell'elicottero di soccorso ha provveduto a trasportare lo scooterista in ospedale. Dei rilievi sono stati incaricati gli agenti della Polstrada di Cremona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO