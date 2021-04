Schiuma lungo il Serio, indagini dei carabinieri forestali

CREMA (27 aprile 2021) - Non si esclude uno sversamento di sostanze chimiche, alla base della schiuma comparsa ieri pomeriggio lungo il Serio, nel tratto cittadino. Indagini in corso da parte dei carabinieri forestali, allegati dalle guardie volontarie della federazione pesca sportiva. Non è stata notata moria di fauna ittica.

