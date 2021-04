«Altri lavori dati ai parenti»: nuovo esposto ai carabinieri

TICENGO (27 aprile 2021) - «Prima gli italiani» è lo slogan dei partiti del centrodestra che nel comune amministrato dal sindaco Mauro Agarossi sembra venire declinato in senso un po’ più restrittivo: «Prima parenti e amici». Almeno stando a quanto risulta dal nuovo esposto denuncia presentato ieri mattina dal consigliere di minoranza Matteo Gorlani alla stazione dei carabinieri di Soncino e indirizzato, come il precedente, alla Procura della Repubblica di Cremona, al Prefetto, alla Corte dei conti e all’Autorità nazionale anti-corruzione. Nelle 53 pagine del nuovo esposto diretto contro il primo cittadino e il suo vice Riccardo Vitari si elencano altre forniture di servizi di importo inferiore ai 40 mila euro e altri lavori di importo inferiore ai 150 mila euro e dunque affidati dal Comune direttamente, senza gara d’appalto. In particolare si cita la realizzazione di un muro in cemento armato alto 2 metri e lungo 5,5 a completamento della pensilina della fermata dello scuolabus in piazza Caduti. I lavori per un importo di 1.960 euro Iva inclusa sono stati affidati con determina del 18 novembre 2019 all’impresa edile Brognoli F.lli s.n.c. di Brognoli Gianbattista e Roberto, di Ticengo, azienda di cui socio amministratore è il padre dell’assessore Daniela Brognoli. La determina è firmata da Vitari e ha il visto di regolarità contabile di Agarossi. La stessa ditta era stata citata anche nel primo esposto presentato da Gorlani perché nel 2020 viene incaricata dal Comune di dividersi con la Agf Colori di Agarossi A. & Folcini F. s.n.c, amministrata da Andrea, figlio del sindaco, i lavori di rifacimento degli intonaci e di ritinteggiatura del cimitero, per un importo complessivo di 15.880 euro.

E restano nel perimetro dei congiunti della maggioranza anche gli altri lavori nel mirino di Gorlani. Si tratta della fornitura e installazione della pensilina per lo scuolabus per un importo di 4.916 euro, Iva inclusa, alla ditta Ghidini Fulvio Egidio, di Ticengo, cessata l’8 gennaio 2020. «Il consigliere Uberta Valsecchi in Ghidini — scrive Gorlani nel suo esposto — è moglie del Ghidini Fulvio Egidio».

La determina del 24 ottobre 2019 ha il parere favorevole del segretario comunale Angelina Marano ed è firmata da Agarossi che dà anche il visto di regolarità contabile. Nel documento non è citato alcun preventivo. Il giorno dopo nuova determina per la fornitura della serratura di un appartamento comunale in via Roma. Spesa: 378,2 euro. Infine il Comune, il 13 marzo di quest’anno, ha deciso restaurare alcuni mobili: «Una libreria a giorno in abete e una libreria in abete a 16 ante». L’incarico, per un importo di 4.270 euro, Iva inclusa, è stato affidato, sempre direttamente, alla Bottega del restauro di Soncino, di Fabio Bolzoni che— scrive Gorlani — «era stato candidato (e dunque potenziale consigliere comunale in caso di chiamata in via di regresso) nella lista ‘Ticengo Bene Comune’, risultata vincitrice nelle elezioni amministrative del 2019».

«A seguito del primo esposto — spiega Gorlani — sono stato contattato da vari cittadini che mi hanno messo a conoscenza di ulteriori situazioni sulle quali mi sono preso l’impegno di fare chiarezza. Emergono ulteriori affidamenti diretti a persone che hanno formato la lista che amministra il paese. Un amministrare totalmente disinvolto che avvantaggia i pochi che dovrebbero garantire trasparenza e meritocrazia nell’assoluto interesse della comunità. Inoltre, questione non trascurabile, si pone un problema di opportunità che mina la credibilità della gestione amministrativa e dei sui attuali rappresentanti. Cosa accadrebbe se tutti i sindaci e amministratori pubblici dovessero porre in essere affidamenti diretti a famigliari o membri dell’amministrazione? Da semplice consigliere comunale faccio un appello al prefetto e al questore perché prendano posizione rispetto a questi gravissimi fatti». Sarà ora la magistratura a valutare. Intanto dai protagonisti della vicenda solo «no comment».

