«Viola è stata un esempio, il suo sorriso conquistava»

MOSCAZZANO (26 aprile 2021) - Il volto sorridente di Viola Gipponi, la sua spontaneità e la sua generosità: è un ritratto pieno d’amore quello che le maestre della sua classe hanno scritto ieri, anche a nome dei compagni della bambina di 10 anni, morta venerdì sera, all’ospedale Gaslini di Genova, a causa delle complicazioni provocate dal Covid 19: «Viola era una bambina che conquistava immediatamente tutti per la sua allegria e simpatia – la ricordano le insegnanti –: aveva un modo di essere solare e spumeggiante. Ha saputo affrontare questi mesi difficili con forza d’animo e tenacia dando un grande esempio ai suoi compagni. Bellissimi e piacevoli sono i ricordi dei suoi amici della classe, li custodiscono nei loro cuori, perché Viola ha saputo esserci per loro, in modo allegro e generoso. Vogliamo aggiungere che siamo profondamente vicine alla famiglia e ci stringiamo ai genitori, rispettose del loro immenso dolore». Per l’intera comunità di Moscazzano, ma anche per i bambini della primaria di Credera Rubbiano e per i loro genitori, la notizia della morte di Viola ha rappresentato un colpo tremendo.

