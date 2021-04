«Il mare inizia dal Serio»: manifesti a tutela dell'ambiente

CREMA (26 aprile 2021) - Una bottiglietta di plastica buttata in riva al Serio può arrivare sulle spiagge di Ancona. Lo dimostra il ritrovamento di un cartello segnaletico dei sentieri del Parco, sul litorale marchigiano, venti chilometri a nord del capoluogo. Da qui nasce la campagna della Federazione ambiente e bicicletta di Crema «Il mare comincia da qui». Un corretto comportamento ambientale di chi frequenta il fiume va a tutto vantaggio dell’ecosistema locale, ma anche di quello a 500 chilometri di distanza. Nei giorni scorsi, sono comparsi i primi manifesti nei punti in cui si accede al Serio, in particolare nell’area del parco della vita di via Viviani.

«Buttare rifiuti a ridosso del fiume significa inquinare il mare», sottolinea Davide Severgnini, referente dell’associazione. Da qui l’idea di lanciare l’iniziativa di sensibilizzazione dei cremaschi. «La tutela dell’ambiente passa anche da quelle che, apparentemente, possono sembrare piccole cose — aggiunge Severgnini —: negli ultimi anni, ad esempio, si è deciso di limitare la produzione e la vendita di materiali plastici di vario genere. Recentemente, lungo il fiume Serio, come Fiab abbiamo installato un manifesto dedicato proprio alla salvaguardia del mare. Può sembrare un’esagerazione se non fosse che un ornitologo ha trovato un cartello segnaletico del Parco del Serio lungo la costa marchigiana a 20 chilometri a nord di Ancona. Questo dimostra quanto i rifiuti non conoscano confini».

