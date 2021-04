Metropolitana fino a Paullo, c'è il «sì» della Camera

CREMA (25 aprile 2021) - Il prolungamento della metropolitana milanese sino a Paullo fa incetta di «sì» in commissione Infrastrutture. Riuscendo, sotto la regia del deputato cremonese di lungo corso Luciano Pizzetti, a far convergere sul via libera tutti gli schieramenti rappresentati alla Camera. Ma al di là del valore politico, ben poca cosa per i forzati della Paullese in coda ogni mattina per Milano, il documento plasmato a Roma rappresenta un passo enorme verso la nuova infrastruttura. Nel testo, su cui il Governo sarà chiamato ad esprimersi nella seduta che verrà calendarizzata dall’ufficio di presidenza di Montecitorio, si impegna l’esecutivo a «porre in essere ogni iniziativa utile per consentire il prolungamento della linea MM3».

