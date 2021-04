Viola, 10 anni, vittima del Covid

CREMA (24 aprile 2021) - Si chiamava Viola Gipponi la bimba di 10 anni scomparsa ieri notte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova dove era ricoverata da circa un mese a causa di una gravissima polmonite da Covid. Viola abitava con la mamma Eleonora, il papà Matteo, il fratello Leonardo e la sorellina più piccola Amelia a Moscazzano. Viola era nel cuore dei moscazzanesi fin dalla tenerissima età, quando aveva già dovuto lottare con una rarissima patologia, che l’aveva messa a dura prova. Ora, nel momento della tragica notizia, tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia. Viola è stata sempre coinvolta anche nelle attività dell’oratorio e della catechesi, come ad esempio nel piccolo coro di voci bianche che, in occasione di iniziative e ricorrenze particolari, si esibiva con canti della tradizione. La salma di Viola arriverà a Moscazzano lunedì. La cerimonia funebre è prevista per martedì: l'orario non è ancora stato fissato.

[VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO