Finalpia: "Deve decidere la città"

CREMA (24 aprile 2021) - Il gruppo consiliare di Forza Italia, composto da Antonio Agazzi , Simone Beretta e Laura Zanibelli ha presentato una mozione sul futuro dell’immobile dell’ex colonia di Finalpia, oggi albergo, chiedendo che si apra un confronto con tutta la città. «Una delle proposte strategiche — affermano i tre esponenti di minoranza — è la fusione per incorporazione della Fondazione Opera pia marina e climatica nella Fondazione Benefattori cremaschi, che va valutata con realismo. La soluzione di vendita che sta perseguendo il Cda di Finalpia è sbagliata e frutto di un errore strategico». I tre consiglieri chiedono scelte partecipate. «Prima delle quali si deve aprire in città un confronto, per il semplice fatto che a nessuno è dato, quindi neppure a noi, di avere certezze di poter rappresentare la volontà generale». Secondo Forza Italia, questo è il momento peggiore per scegliere, perché è difficile avviare, per via della pandemia, una riflessione partecipata. «È profondamente sbagliato aver lasciato nelle mani di un Cda una scelta di tale portata, dopo che i suoi membri non si erano accorti di quanto stava accadendo tra le mura di Finalpia. E ci riferiamo alla presenza di infiltrazioni mafiose, anche con presenze non giustificate tra gli ospiti. È proprio quando le cose non vanno per il verso giusto e il gestore non rispetta gli obblighi contrattuali, che il controllo pubblico deve essere più adeguato, puntuale e quotidiano. Ad oggi non sono state spiegate le ragioni a sostegno della scelta di alienare il patrimonio. Non ci resta quindi che portare il tema in consiglio comunale, attraverso una mozione, che consenta quel confronto. La mozione è per invitare il sindaco a intervenire presso il Cda della Fondazione per ottenere il blocco dell’iter di vendita dell’immobile di Finalpia».

