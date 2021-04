Pena più leggera per l’ex «re» dei serramenti

CREMA (23 aprile 2021) - All’anagrafe Antonio Silvani, ribattezzato il «re dei serramenti», condannato in appello a 4 anni e 10 mesi di reclusione per estorsione, tentata e consumata, ai clienti a cui avrebbe fatto pagare due volte porte e serramenti, sotto la minaccia di trascinarli in Tribunale per ottenere i decreti ingiuntivi di pagamento, in alcuni casi ottenuti. La figlia Ambra, assolta in primo grado, risarcita con 7 mila euro per l’ingiusta detenzione (45 giorni ai domiciliari, nel 2016); la sentenza della Cassazione che a Silvani ha restituito il patrimonio, case, terreni, moto, una fortuna messa su negli anni confiscatagli per «pericolosità sociale», annullando, senza rinvio, la misura di prevenzione patrimoniale. «Il che non si concilia con la sentenza di condanna emessa oggi dalla Corte d’Appello di Brescia», commenta l’avvocato Fabio Schembri, difensore dell’imprenditore di Chieve che ieri in appello, «in parziale riforma» della prima sentenza di condanna a 5 anni e 10 mesi di reclusione arrivata il 21 febbraio del 2018 (processo con rito abbreviato davanti la Gup), ottiene, dunque, uno sconto. Perché «sono state escluse alcune aggravanti contestate per alcuni capi di imputazione di tentata estorsione e consumata estorsione. In ogni caso, a mio giudizio, molti dei reati si erano già prescritti, ma la Corte d’Appello di Brescia non se n’è accorta. Leggeremo la motivazione tra 90 giorni», spiega l’avvocato Schembri, noto alle cronache per aver preso la difesa, tra gli altri, di Olindo Romano e Rossa Bazzi, la coppia condannata per la strage di Erba.

