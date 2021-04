Comune-Sport Management: riunione interlocutoria

CREMA (23 aprile 2021) - Si è tenuta oggi una riunione in remoto richiesta all'Amministrazione comunale dalla società Sport Management. Il Comune di Crema ha presenziato affiancato dal proprio legale, Maurizio Zoppolato. L'incontro è stato puramente interlocutorio, non essendo stata ancora formalizzata da parte della società alcuna proposta al Comune di Crema di riequilibrio del Piano Economico Finanziario posto alla base della concessione esistente: elemento che il Comune di Crema ritiene dirimente per avviare ogni valutazione in merito.

Va peraltro ricordato che la società ha presentato istanza al Tribunale di Verona per un concordato preventivo con continuità aziendale, che al momento non ha ancora presentato un piano di rientro da sottoporre al voto dei creditori e che il Tribunale di Verona ha respinto ulteriore richiesta di proroga fissando l’udienza per la pronuncia sull’esito della procedura il 7 maggio.

Nessuna apertura di credito, da parte del Comune di Crema, senza avere prima esaminato procedure, piani di riequilibrio e garanzie.

