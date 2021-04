Coim più forte del Covid: premio ai dipendenti

OFFANENGO (23 aprile 2021) - Il Covid non ha mai fermato l'industria chimica Coim di Offanengo e il tasso di assenze dei dipendenti è stato tanto ridotto, lo scorso anno, che con il premio di partecipazione - previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello - ogni addetto riceverà per i risultati 2020 una media di 6 mila euro in più. Media, perché c'è anche chi si vedrà riconoscere un'integrazione superiore. L'azienda, con sede alla periferia di Offanengo, ha 46 addetti ed è guidata dal presidente provinciale degli Industriali, Francesco Buzzella.

