Quota mille: obiettivo già raggiunto

CREMA (22 aprile 2021) - Obiettivo raggiunto: con una settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista nei giorni scorsi, ieri al centro vaccinale cittadino sono state somministrate quasi un migliaio di dosi. L’incremento degli ultimi giorni è costante: a inizio settimana si è superata quota 800. Ciò non causa code o attese più lunghe del solito per i vaccinandi. «Si presentano tutti con un buon anticipo rispetto delle nostre raccomandazioni in merito alla puntualità, di mancati arrivi di prenotati tramite il sistema Poste ce ne sono davvero pochissimi» spiega il direttore sanitario dell’Asst Roberto Sfogliarini. Principale fattore che ha permesso di raggiungere il risultato è l’incremento della disponibilità di dosi.

