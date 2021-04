Due giovani cremaschi accoltellati da baby gang

CREMA (21 aprile 2021) - È successo nel tardo pomeriggio di oggi, a San Donato Milanese, dove c’è il capolinea della linea Tre della metropolitana. Due giovani amici di Crema sono stati rapinati e accoltellati da una baby gang. Trasportati in codice giallo negli ospedali Policlinico e al Niguarda, non sono comunque in gravi condizioni. I due amici di 18 e 20 anni, stando ad una prima ricostruzione, sono stati circondati all’altezza del posteggio dei taxi da un gruppo di 5-6 ragazzi che hanno chiesto soldi e cellulari. Da quanto si è appreso ne è nata una breve colluttazione e nella mani di un paio di appartenenti alla baby gang sono spuntati i coltelli. Entrambi i giovani cremaschi (uno è di nazionalità tunisina) sono rimasti feriti. Su quanto accaduto sta indagando la Polizia di san Donato Milanese. I due amici cremaschi, entrambi incensurati, con tutta probabilità stavano tornando a Crema dopo aver trascorso la giornata nel capoluogo regionale.

