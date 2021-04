Assalto notturno alla cassa continua della Bcc, ma era vuota

QUINTANO (20 aprile 2021) - Hanno scardinato la cassa continua della filiale, ma se ne sono andati a mani vuote. Gli impiegati del Credito cooperativo di Caravaggio, Adda e Cremasco, infatti, la svuotano ogni giorno alla chiusura. I ladri sono entrati in azione verso le 2 di stanotte. Forzata una porta di emergenza, sono entrati e hanno raggiunto la cassa continua per poi fuggire a bordo di un'auto. Immediato l'allarme e l'intervento dei carabinieri, ma dei ladri nessuna traccia. Restano danni alla filiale della banca. Stamane, i carabinieri hanno recuperato la cassa continua e l'auto rubata in aperta campagna, tra Agnadello e Pandino.

