Incidente in bici, 31enne in ospedale

PIANENGO - Serio incidente per un ciclista questa mattina pochi minuti prima delle 9.30, in via Convento: un 31enne in sella alla propria bicicletta è rimasto ferito dopo una caduta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Comando di Crema. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde con un'ambulanza e gli uomini del 118 con un'automedica, mentre da Bergamo è decollata anche un'eliambulanza. Il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità.

