Guerra ai parcheggi abusivi: oltre ai controlli, i manifesti

CREMA (18 aprile 2021) - La sosta selvaggia, in città, si combatte su più fronti. Da un lato il giro di vite annunciato dal comandante della Polizia locale Dario Boriani, dall’altro una campagna di sensibilizzazione con affissioni in città e post sui social dall’eloquente titolo «Stai al tuo posto». A lanciare l’iniziativa è la Federazione ambiente e bicicletta, con il Comune e gli stessi vigili. «Continueremo con rinnovata attenzione i servizi specifici nelle zone maggiormente soggette a sosta irregolare, comportamenti vietati che creano seri problemi di sicurezza ai cosiddetti utenti deboli della strada — spiega lo stesso Boriani —: ci sono aree della città come piazza Giovanni XXIII e soprattutto piazza Garibaldi, dove la nostra attenzione è già oggi massima». Troppi hanno la cattiva abitudine di parcheggiare sulle zebre, magari per una sosta veloce, per una commissione.

