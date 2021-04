Taglia la legna e si ferisce all'avanbraccio: 55enne all'ospedale con l'elisoccorso

PANDINO (17 aprile 2021) - Stava tagliando della legna, pare per uso personale, nella frazione di Nosadello: ha perso il controllo del seghetto elettrico che aveva in mano e si è tagliato in profondità l'avambraccio destro. A causa di questo infortunio, avvenuto oggi alle 14,30, un 55enne di Monte Cremasco è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo non è stato soccorso a Nosadello, ma in via Borgo Roldi a Pandino, dove è arrivato a bordo dell'auto guidata da un amico. Pare avessero l'intenzione di raggiungere l'ospedale di Rivolta d'Adda, ma vedendo che il 55enne perdeva copiosamente sangue si sono fermati a bordo strada e hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto automedica e personale della Croce Rossa di Lodi oltre ai carabinieri di Pandino.

