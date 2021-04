Addio a Maria Maddalena Tassi: aveva 41 anni

PIERANICA (15 aprile 2021) - Pieranica piange Maria Maddalena Tassi, educatrice professionale ed assistente ad personam della cooperativa Filikà di Crema ed attiva nella parrocchia di San Biagio come catechista, morta questa mattina presto all’hospice di Cremona dove era ricoverata da qualche tempo. Aveva 41 anni. A portarsela via è stato un male incurabile alla testa che l’ha colpita alla fine del 2020. I funerali sono in programma sabato mattina, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Pieranica, dove la salma arriverà da Cremona un’ora prima.

