Canna fumaria a fuoco, i vigili del fuoco limitano i danni

CAPERGNANICA (15 aprile 2021) - Principio di incendio stamattina in un'abitazione in centro al paese. Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria, ma grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, chiamati dai residenti, il rogo è stato spento nel giro di pochi minuti. Non si sono quindi registrati gravi danni al tetto e al resto dell'abitazione.

