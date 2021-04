Positivo al Covid si presenta in commissariato, denunciato

CREMA (15 aprile 2021) - Si è recato negli uffici del commissariato di polizia a Crema per lo svolgimento di una pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Nei giorni successivi, il personale dell’Ufficio P.A.S.I (Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione), competente per il rilascio dei titoli amministrativi, nello svolgimento dei relativi accertamenti, verificava che il 43enne cittadino indiano, nel giorno in cui si era presentato presso gli uffici, avrebbe dovuto trovarsi in isolamento domiciliare per “quarantena obbligatoria” poiché risultato positivo al test nasofaringeo per Covid-19. Così l'uomo, residente ad Offanengo e regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per aver violato le norme previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

