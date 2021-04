Ha venduto alcol a 13enne finita in coma etilico, denunciato

RIVOLTA D'ADDA (15 aprile 2021) - È stato identificato e denunciato il commerciante che a Pasquetta ha venduto una bottiglia di vodka a una tredicenne finita in coma etilico a Rivolta d’Adda. La ragazzina era stata trovata in stato di incoscienza nel parco Camagna nel pomeriggio del 4 aprile e portata subito in codice rosso all’ospedale di Crema. I carabinieri visionando i filmati delle telecamere di sicurezza comunali hanno identificato l’uomo, titolare di un negozio del paese, che ha venduto il liquore alla tredicenne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO