Conti in rosso, l'Arci chiede aiuto

CREMA (15 aprile 2021) - Salvare il circolo Arci di San Bernardino, fermo dalla fine dell’ottobre scorso per l’emergenza sanitaria. Senza gli incassi del bar, gestito da una dipendente messa in cassa integrazione, e con tutte le spese fisse da dover comunque onorare – dalle utenze all’affitto – la struttura di via XI Febbraio rischia di chiudere per sempre. Le prospettive di una ripresa paiono ancora remote. «Per noi non funziona come per i bar, anche in zona gialla i circoli restano chiusi» spiega Franco Bordo, uno dei componenti del direttivo, intervenuti pubblicamente per lanciare il loro appello ai soci, ma più in generale a tutti i cremaschi. Con lui Tiffany Pugliese, il tesoriere Giorgio Galli, Antonio Costi, Domenico Panariello e Alessandro Sala.

