Dardo romantico alla finestra dell'amata: denunciato per molestie

CREMA (11 aprile 2021) - I carabinieri della Stazione di Crema hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona un 34enne cremasco per i reati di molestie alle persone e getto pericoloso di cose. La particolare vicenda ha visto coinvolto il giovane ed una sua coetanea, anche lei residente a Crema, che aveva rifiutato il suo corteggiamento. L’uomo, pensando così di “colpire nel segno”, ha scoccato un dardo sull’anta dell’appartamento della ragazza, attaccato al quale c’era un biglietto d’amore. La destinataria delle attenzioni moleste si è rivolta ai Carabinieri sporgendo denuncia contro l’uomo il quale è stato trovato in possesso di un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali, in legno e punta metallica, corrispondenti a quello conficcato nell’anta della denunciante. Tutto il materiale rinvenuto nell’abitazione dell’uomo è stato posto sotto sequestro.

