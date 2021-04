Cosmesi, posti di lavoro grazie ai nuovi corsi

CREMA (10 aprile 2021) - Le aziende cremasche della cosmesi hanno bisogno di manodopera qualificata. Non solo nel settore chimico e dello sviluppo di prodotti, ma anche a livello tecnico. In particolare servono disegnatori meccanici e addetti al montaggio dei macchinari. Per andare incontro alle richieste delle aziende associate e più in generale del settore, il Polo guidato da Matteo Moretti lancia l’Academy della Cosmesi, in collaborazione con Gi group, multinazionale del lavoro. «Si tratta di un percorso formativo gratuito dedicato all’alta specializzazione di candidati con la finalità di inserirli nel mercato del lavoro e offrire loro l’opportunità di entrare nelle imprese del settore» sottolinea Moretti. I due corsi sono strutturati in modo da rispondere in maniera puntuale alle esigenze delle aziende: «Da tempo il Polo della Cosmesi si sta occupando di formazione, dedicando molto spazio all’aggiornamento di figure professionali che già fanno parte delle imprese – prosegue Moretti –: ora, è arrivato il momento di effettuare un passaggio ancora più importante, pensando alle nuove generazioni e assicurando alle nostre realtà nuove risorse che già siano pronte e preparate ad inserirsi in un ambiente di lavoro».

