Infermiere gratis e riapre l’ambulatorio

SPINO D'ADDA (9 aprile 2021) - Un ambulatorio infermieristico per tre mattine la settimana, organizzato all’interno del centro sociale di via Pascoli, e destinato principalmente agli over 65enni, che potranno così presentarsi per la rilevazione parametri fisiologici, le terapie iniettive intramuscolari, medicazioni di primo e secondo livello, consulenza ed educazione sanitaria medicazioni. Il tutto gratuitamente, grazie al Comune, all’associazione spinese La Solidarietà e soprattutto alla disponibilità dell’infermiere professionale Pier Augusto Melini, in pensione da pochi mesi, dopo aver lavorato all’ospedale di Lodi. Sarà lui, a titolo volontario, dunque senza alcun compenso, ad occuparsi degli anziani spinesi a partire da venerdì prossimo.

L’ambulatorio sarà aperto senza prenotazione il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 a mezzogiorno. Melini, che già fa il volontario al centro massivo vaccinale dell’ex tribunale di Crema, somministrando le dosi di vaccino anti covid, aveva dato nei mesi scorsi la sua disponibilità al Comune.

