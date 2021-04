Fermato a bordo di auto rubata, denunciato 47enne

CREMA (8 aprile 2021) - I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno denunciato in stato di libertà un 47enne cittadino egiziano, residente a Milano, coniugato, pregiudicato, per il reato di ricettazione. L'uomo è stato fermato a bordo di una Opel Meriva, il cui proprietario - un cittadino cinese residente a Milano - ne aveva denunciato il furto nel mese di gennaio. I militari venivano allertati, durante un servizio perlustrativo, dalla Centrale Operativa della Compagnia di Crema che poco prima era transitata sotto i varchi della città l’autovettura. Attivate le ricerche del mezzo, i militari lo individuavano fermo in un’area di servizio Tamoil della città.

