Risse tra giovani, segnalati sette minori tra 13 e 17 anni

CREMA (8 aprile 2021) - Sono sette i giovani tra i 13 e i 17 anni - residenti a Crema, Vailate e Spino D’Adda - segnalati dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia per aver preso parte ad alcune risse con calci e pugni avvenute a Crema lo scorso mese di febbraio.

Le scene, a volte cruente, venivano riprese con i telefonini e i video messi in rete diventando virali sui social. Le attenzioni investigative del Commissariato si focalizzavano in particolare su due episodi distinti avvenuti in pieno giorno: il primo in via Cresmiero dove tre ragazzi si colpivano con calci e pugni, il secondo riguardava quattro ragazze che si azzuffavano tra loro in via Nazzario Sauro. In entrambi i casi, nei quali i contendenti reciprocamente portavano offesa all’avversario con l’evidente volontà di arrecargli del male, erano presenti decine di coetanei che invece di separarli, li incitavano con cori ed urla.

Continuano nel frattempo i servizi di prevenzione da parte del Commissariato diretto dal vicequestore Bruno Pagani per contrastare i comportamenti illegali e pericolosi, con l’impiego di diverse unità operative nei luoghi maggiormente frequentati da gruppi giovanili.

