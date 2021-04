Premio Internazionale Isfoa alla Carriera a Lupo Pasini

CREMA (6 aprile 2021) - Il musicista cremasco Alessandro Lupo Pasini, direttore del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni”, è tra i 25 destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera. La XVII edizione si svolgerà nel Palazzo Arcivescovile di Monreale sabato 15 maggio.

Premio Internazionale Isfoa alla Carriera – E’ tra i più ambiti, selettivi, prestigiosi ed esclusivi riconoscimenti nazionali. Il Premio valorizza le affermate e apprezzate eccellenze italiane attive nel settore culturale, industriale, accademico, istituzionale e professionale. Viene conferito annualmente a soli 25 candidati individuati dopo rigorosa selezione.

I candidati sono scelti dalla Commissione esaminatrice in virtù delle carriere professionali, aziendali, istituzionali, accademiche. Condizione è il determinante apporto alla crescita del sistema economico e delle organizzazioni per le quali si è operato “unitamente al profuso ed indefesso impegno nel sociale”.

Il Premio Internazionale alla Carriera nacque da una intuizione del magnifico rettore di Isfoa Stefano Masullo.

Fu inaugurato nel maggio 2004 con una cerimonia trasmessa in prima serata dalla televisione nazionale ungherese. La manifestazione avvenne nell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest. Con oltre 250 ospiti, furono presenti il Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia, l‘Ambasciatore d’Italia in Ungheria. Fu letto il saluto ufficiale del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.

