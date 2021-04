"Sosta, eliminiamo la tariffa minima"

CREMA (6 aprile 2021) - Dare un segno concreto di aiuto economico a tutti i residenti di Crema: tagliare la tariffa minima di sosta, oggi pari a 80 centesimi nelle aree a pagamento a ridosso di piazza Duomo (202 due stalli) e 50 centesimi nelle zone più distanti (un altro migliaio di parcheggi). Questa la proposta di Gianmario Donida, coordinatore cittadino di Forza Italia, lancia al Comune. «Siamo in un periodo di grandi difficoltà economiche per la maggioranza dei cittadini – è la premessa –. Tra l'altro, con la zona rossa che perdura e la gran parte dei negozi chiusi ormai da un mese, la città è vissuta in gran parte solo dai residenti, essendo vietato uscire dal Comune dove ognuno abita, se non per ragioni di lavoro, salute o necessità. Francamente dover pagare 0,80 euro per lasciare l’auto 20 o 30 minuti, mi sembra un eccesso. Trovo che questa tariffa minima sia del tutto sproporzionata a fronte di un costo orario di 1,50 euro».

