La super-nonna Maria compie 102 anni

PANDINO (6 aprile 2021) - Ha tagliato il traguardo delle 102 candeline proprio il giorno di Pasqua. Per Maria Trabattoni, super nonna pandinese che vive ancora in piena autonomia, seppur seguita ogni giorno dalle figlie e dai nipoti, è stata una doppia grande festa. Intorno a lei si è radunata la famiglia, a cominciare dalle due figlie Rossana e Emilia. Una giornata speciale in cui Maria ha ricevuto auguri e regali anche dai tre nipoti, Massimo, Fabio e Stefania Labò e da tutti i pronipoti, ne ha cinque. Per il pranzo pasquale parte della famiglia si è organizzata a casa di Fabio, titolare con la moglie Francesca Severgnini del bar Nasiunal di via Umberto I. Originaria di Bisnate, ma a Pandino da quasi 40 anni, Maria ha ringraziato tutti e si è goduta i suoi affetti. Momenti di grande emozione, specialmente quando è stato il momento di tagliare la maxi torta decorata con le tre candeline a formare la cifra 102, a conclusione di un pranzo caratterizzato dai piatti tipici del menu pasquale.

