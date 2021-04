Un'altra 13enne ubriaca in ospedale in coma etilico

RIVOLTA D'ADDA (5 aprile 2021) - E' stata rinvenuta priva di sensi nel Parco Camagna di Rivolta d’Adda, dopo che, forse a seguito di una delusione amorosa, si è ubriacata con la wodka fin tanto da arrivare a perdere i sensi. Protagonista una 13enne, soccorsa ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Pandino, unitamente al personale del 118 di Crema. Non appena giunti, i militari si sono resi conto della gravità delle condizioni in cui versava la ragazzina, pertanto hanno immediatamente allertato il 118 di Crema che ha condotto la minorenne in ospedale in codice rosso in stato di coma etilico.

Un episodio analogo, con protagonista un'altra ragazzina 13enne, era capitato sabato a Gussola.

