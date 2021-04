Parte la corsa alla fascia di sindaco: ecco i primi nomi

CREMA (4 aprile 2021) - Sul fronte del centrosinistra, nonostante la chiusura a riccio di fronte alla richiesta di conferme, le voci convergono insistentemente sul nome dell’ex parlamentare e attuale assessore Cinzia Fontana. In casa del centrodestra, invece, la situazione appare più magmatica e l’unico ad uscire allo scoperto, per il momento, è il consigliere di lungo corso in quota Forza Italia Simone Beretta. Ma tra i due poli si inseriscono ipotesi al di fuori dagli schemi, come quella del già presidente dell’Associazione industriali cremonesi Umberto Cabini e del leader del Movimento cristiano lavoratori del territorio, Michele Fusari. A un anno dalle urne, sono iniziate le manovre che porteranno alle candidature per la fascia tricolore, che Stefania Bonaldi non potrà più indossare, essendo stata al vertice della giunta cittadina per due mandati consecutivi.

