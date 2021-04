Addio all'ex vice sindaco Giovanna Sangiovanni

PALAZZO PIGNANO (3 aprile 2021) - Lutto in paese per la scomparsa, avvenuta ieri, di Giovanna Sangiovanni, 72enne ex vicesindaco e assessore ai Servizi sociali nel primo decennio del secolo. Il funerale si terrà lunedì alle 15 nella chiesetta di Sant'Antonio Abate di Cascine Capri. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Gatti di via Garibaldi a Pandino. La signora, vedova e da tempo in pensione, viveva a Cascine Capri. "L'amministrazione comunale di Palazzo Pignano - si legge in una nota inviata dalla giunta - assieme ai dipendenti comunali, esprime cordoglio per la perdina di Giovanna Sangiovanni che ha partecipato attivamente alla vita politica comunale in passate amministrazioni, ricoprendo anche la carica di vicesindaco".

