Di corsa per 70 km: "Solo un allenamento"

OMBRIANO (3 aprile 2021) - Nuova impresa per Lorenzo Degani, 56enne ultramaratoneta di Ombriano. Nei giorni scorsi ha percorso la distanza tra Crema e Urgano (provincia di Bergamo) e ritorno, ovvero 70 chilometri, in sette ore. Per lui, abituato a cimentarsi anche sui cento chilometri, sia in gare agonistiche che in solitaria, è stato quasi un allenamento. Si sta infatti preparando per la prossima prova del campionato italiano della 12 ore di corsa non stop, in programma in Franciacorta, a cui parteciperà domenica insieme ad alcuni compagni della società Camisano Running. Una competizione che lo ha già visto protagonista in passato.

Degani, di professione operaio specializzato, racconta: «Partito all’alba da casa, all’ora di pranzo ero di ritorno. Come ristoro, ho mangiato un gelato a Urgnano». L’anno scorso per tre volte aveva superato i 100 chilometri in un giorno, partendo sempre da casa e raggiungendo al luglio Bergamo, in agosto l’ex zona rossa di Codogno e poi Cremona, a fine ottobre Brescia. Aveva scelto di correre per ricordare le vittime del Coronavirus, toccando le città lombarde più colpite dalla pandemia.

