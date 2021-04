Sosta, tariffe congelate e no a tagli degli stalli gratis

CREMA (3 aprile 2021) - Tariffe invariate per gli automobilisti, da 1 euro a 1,50 a seconda della zona. Ma pure nessun incremento del numero di stalli a pagamento, salvo una clausola cuscinetto cui ricorrere in casi eccezionali, sia per un incremento sia per una riduzione degli spazi compresi nelle strisce blu. Insomma, i posteggi con ticket restano 1.202. Verrà pubblicato, con ogni probabilità, entro la settimana entrante il nuovo bando per la sosta coi parchimetri a Crema. Ma le indiscrezioni ne tracciano già le linee guida. In primo luogo è andata a buon fine la raccolta di manifestazioni interesse da parte di imprese specializzate, il che garantisce alla gara, alla quale potrà partecipare solo chi abbia aderito alla richiesta del Comune, di non andare deserta. Il nuovo gestore degli stalli del centro dovrà, del resto, essere operativo dalla fine si giugno, ossia quando riceverà il testimone dalla ligure Gestopark, alla quale verserà la quota prevista per rilevare le tecnologie installate negli ultimi anni (leggasi parchimetri e sensori per rilevare i posti disponibili).





