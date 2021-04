Stop alla giungla nelle aiuole: sul tavolo già 800 mila euro

CREMA (2 aprile 2021) - Sul piatto ci sono oltre 800 mila euro, il triplo di quanto il Comune poteva spendere sino alla conclusione del primo mandato di Stefania Bonaldi (era il 2017). Negli ultimi anni, finita la Spending review, l’investimento nella manutenzione del verde, in primis gli sfalci estivi, è cresciuto grazie a ritrovate disponibilità di cassa. Per la bella stagione, sono ora in programma interventi costanti di taglio dell’erba, manutenzione del verde e irrigazioni: le polemiche degli scorsi anni per i parchi comunali trasformati in savane assetate o in giungle impraticabili dovrebbero quindi essere solo un ricordo. «Abbiamo in programma otto sfalci dell’erba nel corso della stagione primaverile e estiva — spiega l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Gramignoli, che con il collega ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi ha stilato il piano 2021 — con la possibilità di prolungare, se necessario, anche in ottobre». Intervenendo ogni tre-quattro settimane, la vegetazione spontanea sarà così tenuta sotto controllo. E il caldo degli ultimi giorni ha costretto il Comune ad anticipare le irrigazioni.

