Il Famila raddoppia, supermercati a quota 15

CREMA (1 aprile 2021) - Il supermercato Famila raddoppia: oltre al punto vendita di via Caponetto ne aprirà un altro in via Gaeta, nell’ex area industriale ora rasa al suolo, con la medesima superficie. La conferma, che era nell’aria, arriva da Gianluca Dragoni, responsabile del punto vendita cittadino. Quando il nuovo supermercato sarà pronto porterà il numero delle medie strutture (fino a 5.000 metri quadri di superficie) a 15 contro le attuali 14, dato quest’ultimo fornito dal Comune. Significa, facendo una semplice divisione aritmetica, una ogni 2.300 abitanti. Nuova apertura, presumiamo, che è stata attentamente valutata e giudicata sostenibile dal punto di vista economico. L’altro dato rilevante è che il già non indifferente numero di medie strutture presenti non ha portato alla morte commerciale dei negozi di vicinato alimentari, che anzi sono in aumento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO