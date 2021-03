Blackout, in migliaia senza connessione

CREMA (30 marzo 2021) - Migliaia di smartphone, ma anche di computer, pc portatili e tablet quasi del tutto inservibili a causa di un blackout di alcuni operatori di internet e telefonia, in particolare Wind Tre e Fastweb, che in mattinata ha colpito a macchia d’olio il territorio cremasco.

Nell’era del web e dei social, ma soprattutto in un periodo di territorio in zona rossa, con migliaia tra studenti e lavoratori costretti a casa in didattica a distanza e smart working, è stata davvero una giornata difficile. Problemi non solo per le utenze private, ma anche per le aziende, il commercio e le altre attività che si appoggiano a questi operatori per tutti i servizi di internet e telefonia, compresi i pagamenti online e sul posto tramite bancomat e carta di credito. In alcune zone del Cremasco è stato praticamente impossibile utilizzare la rete, in altre il servizio è andato e venuto per gran parte della giornata. In tilt sia la fibra, sia il traffico degli smartphone.

Al disagio si aggiunge il danno economico non indifferente, per chi non ha potuto portare a termine le abituali operazioni online, attraverso le quali passano ormai gran parte delle transazioni. Senza dimenticare il lavoro fermo, sia per ordinativi, sia per il disbrigo di tutta una serie di pratiche che si effettuano abitualmente da remoto. Con i sistemi informatici in tilt, le aziende si sono ritrovate in grossa difficoltà. I negozianti hanno dovuto negare ai clienti la possibilità di utilizzare carte di credito, prepagate e bancomat. Come detto, il problema tecnico alla rete ha caratterizzato a macchia di leopardo diverse zone del Cremasco. A Crema la situazione peggiore, con gli smartphone degli abbonati alle due compagnie che non consentivano nemmeno le chiamate. La giornata di migliaia di cittadini è trascorsa in una continua caccia del segnale oppure di una rete wi fi pubblica di altri operatori che fosse funzionante. Sembrava di essere tornati indietro di 25 anni, all’epoca in cui la frase «Non c’è campo» era una consuetudine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO