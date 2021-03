La Veglia pasquale trasloca a Offanengo

OFFANENGO (31 marzo 2021) - La Veglia pasquale, presieduta dal vescovo Daniele Gianotti, quest’anno sarà celebrata nella parrocchia di Offanengo anziché in Cattedrale, come avviene di solito. La scelta è legata all'evento religioso straordinario in programma nella parrocchiale di Offanengo all’interno della liturgia della notte di Pasqua: il conferimento dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana a quattro catecumeni (adulti) e quello del Battesimo a tre loro figli (ancora bambini). «Con il Battesimo – ha scritto il vescovo in un indirizzo di saluto alla comunità di Offanengo – siamo stati anche noi inseriti nel passaggio da morte a vita che Gesù ha compiuto con la sua Pasqua. Di lì tutto comincia». Per questo, ha aggiunto, «la Pasqua è considerata la festa per eccellenza per celebrare il Battesimo e per rinnovare la nostra adesione battesimale a Dio. Il dono più grande che una comunità cristiana possa ricevere, nella notte di Pasqua, è quello di nuovi battezzati, piccoli o grandi che siano». La parrocchia di Offanengo, guidata dal parroco don Gian Battista Strada, ha il ‘privilegio’ di ammettere ai sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia, quattro suoi figli, catecumeni adulti, che hanno espresso il desiderio di diventare cattolici: due coppie di sposi (Alma e Altin Agatino, Esebhao e Silvia) e, per il solo battesimo, le gemelline Melissa Sofia ed Easia Maria e Cristian. Sabato sera, Sabato Santo, sarà monsignor Gianotti ad amministrare i sacramenti per i nuovi cristiani nella chiesa di Santa Maria Purificata a partire dalle ore 20.

