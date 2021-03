Ex colonia sul mercato: per acquistarla servono 10 milioni di euro

CREMA (31 marzo 2021) - Dalle parole ai fatti. La ex colonia climatica di Finalpia, trasformata in Hotel del Golfo a 4 stelle, è ufficialmente in vendita. L'intenzione di alienare il bene era già stata espressa e più volte ribadita in questi ultimi mesi, ma ora è realtà. Per acquistare il resort situato nel comune di Finale Ligure ci vorranno almeno dieci milioni di euro. E' questo il prezzo base fissato dalla fondazione che ne è proprietaria, sulla base della perizia fatta eseguire da una professionista ligure, l'architetto Jennifer De Zanet, di Borghetto Santo Spirito. Gli interessati dovranno presentare un'offerta entro mezzogiorno del 31 maggio 2021. Nelle scorse settimane ci sono già stati tre interessamenti. L'incarico di seguire la procedura per la messa sul mercato degli immobili della ex colonia marina dei cremaschi è stato affidato alla società cremasca Consorzio.it.

