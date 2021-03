TRESCORE CREMASCO (30 marzo 2021) - Una ragazza di 20 anni è stata investita da un'auto lungo viale Risorgimento ed è stata trasportata all'ospedale di Cremona in eliambulanza in gravi condizioni. I mezzi di soccorso - compreso l'elicottero decollato da Bergamo - sono giunti sul posto dell'incidente in codice di massima emergenza. Nello scontro ha perso la vita il cane che la giovane stava portando al guinzaglio.

Insieme ai soccorritori è intervenuta una pattuglia della Polizia per regolare il traffico e per ricostruire la dinamica dell'incidente, che si è verificato pochi minuti prima delle 18. A quanto risulta, la vettura - una Kia Sportage - aveva appena affrontato la rotatoria, diretta verso Pandino, quando ha travolto la giovane e il suo cane. La 20enne è ricoverata in Terapia intensiva.

