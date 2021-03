Il «Qr Code» racconta trentadue monumenti

CREMA (30 marzo 2021) - La tecnologia al servizio dei turisti. E per metterla in atto, si sono uniti il Rotary Cremasco San Marco e la Pro loco cittadina. Il club di servizio e l’associazione, questa mattina in piazza Duomo, presenteranno la messa in opera dei cartelli contenenti i Qr Code, che descrivono i principali monumenti e palazzi della città. Il progetto era partito anni fa da un'idea del Rotary San Marco ed è stato nel corso del tempo implementato e valorizzato grazie all'intervento della Pro loco, che ne ha curato la parte dei contenuti. I monumenti e i palazzi nobiliari cittadini che avranno esposto il Qr Code al proprio esterno sono 32. «Come Rotary – spiega la presidente Rachele Donati De Conti – avevamo dato inizio a questo progetto, occupandoci della stampa dei Qr Code. Ora, la parte contenutistica è stata affidata alla Pro loco, il che ci ha permesso di ampliare il numero dei luoghi di interesse culturale e di implementare i contenuti, le descrizioni e le immagini». I Qr Code sono già stati posizionati in via provvisoria, ma ora partirà il collocamento di quelli definitivi. «Daremo una dimostrazione di come funzionano – conclude la presidente – partendo da quello posto sulla Cattedrale».

