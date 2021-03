Ricoverato per Covid, fugge dall'ospedale

CREMA (28 marzo 2021) - Non si fermano i controlli mirati a garantire il rispetto delle leggi anti Covid-19 emanate dal Governo. Nelle ultime settimane infatti, i Carabinieri della Provincia di Cremona hanno continuato ad accertare le infrazioni procedendo anche a deferire alla Procura della Repubblica di Cremona due persone in stato di libertà.

I Carabinieri della Stazione di Crema infatti sono intervenuti nell'allontanamento dal nosocomio cremasco di un cittadino residente a Casale che, dopo 8 giorni di ricovero per polmonite da Covid-19, decideva arbitrariamente di lasciare l’ospedale durante la notte per ritornare a casa. I militari, allertati dai sanitari, rintracciavano l’uomo che si rifiutava di essere nuovamente ricoverato; i sanitari quindi ne disponevano l’isolamento fiduciario presso la sua abitazione. L’uomo, classe 1956, veniva così deferito alla Procura della Repubblica di Crema per la violazione della quarantena, cosi come disposto dalle leggi anti Covid-19 e dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Anche i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano ed Uniti negli scorsi giorni, in applicazione delle norme anti Covid-19, hanno provveduto a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona un residente del Comune di Bordolano: si tratta di un operaio 45enne. L’uomo infatti, nonostante fosse posto in regime di isolamento dall’autorità sanitaria, con assoluto divieto di uscire dalla propria abitazione in quanto risultato positivo al Covid-19, veniva fermato dai Carabinieri di Casalbuttano durante un posto di controllo.

