Botte alle bambine, mamma a processo

CREMA (28 marzo 2021) - Lei, che nel 2018 era stata vittima, si è trasformata in aguzzina. O almeno così la descrivono le carte del processo, in corso al palazzo di giustizia di Cremona e che la vede imputata di maltrattamenti alle due figlie più piccole, di sette e tredici anni (la terza è ormai maggiorenne). Bimbe strattonate per strada, tanto da far finire la più giovane al Pronto soccorso; ma anche abbandonate a loro stesse, con lunghi periodi di assenza da scuola e molto altro. Sono state tolte alla madre e affidate a famiglie, che le possano aiutare a superare i traumi. La donna che le ha allevate, sino a quando il vizio dell’alcol ha preso il sopravvento, è una quarantenne di origine romena rimasta senza lavoro. Fino a tre anni fa veniva picchiata dal marito camionista, tanto che l’uomo venne arrestato proprio mentre la stava malmenando.

