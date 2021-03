Adesca 60enne e lo deruba, denunciata una giovane

PANDINO (27 marzo 2021) - Aggirandosi per le vie di Pandino, ha avvicinato un 60enne di Vailate e, dopo un breve scambio di convenevoli, gli aveva fatto capire di voler trascorrere con lui dei momenti in intimità proponendogli dei favori sessuali. L’uomo, stupito dalla proposta, è rimasto ancor più sbalordito quando la giovane ha cominciato ad accarezzarlo e palpeggiarlo. Durante le effusioni, senza farsi accorgere, la ragazza è riuscita a rubargli il portafogli, per poi darsi velocemente alla fuga e trovando riparo nel vicino supermercato. Accortosi del raggiro e del furto subìto, l’uomo dava immediatamente l’allarme e il personale del supermercato, unitamente ai carabinieri della Stazione di Pandino, riuscivano a rintracciare e fermare la giovane che, nel frattempo, si era liberata del portafogli consegnandolo ad un complice che si era dileguato senza lasciare tracce. I Carabinieri, oltre a denunciare la 27enne giovane romena per furto con destrezza alla Procura della Repubblica di Cremona, hanno avviato le indagini ed accertamenti al fine di identificare il suo complice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO