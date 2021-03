Milioni sporchi da riciclare, arrestato Rocco Cristodaro

PALAZZO PIGNANO (27 marzo 2021) - I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno arrestato Rocco Cristodaro, commercialista di origini calabresi che da anni vive in paese. La misura di custodia cautelare in carcere è stata emessa per associazione per delinquere e tentato riciclaggio in concorso, in base alle disposizioni della Procura della Repubblica di Milano. Cristodaro, già cinque anni fa, aveva subito un sequestro di beni per cinque milioni di euro, indagato con il fratello Domenico nell’ambito di un’inchiesta sul clan Mangano. Oltre a Cristodaro, le misure cautelari personali interessano altre 16 persone. Inoltre c’è un sequestro preventivo, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro. Questi provvedimenti rappresentano l’epilogo della maxi-operazione «Cash away», condotta dal nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano.

