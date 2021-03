Baby gang incendia campo e insulta il sindaco

TRESCORE CREMASCO (27 marzo 2021) - Dopo il gruppo di ragazzini tra i 15 e i 16 anni resosi responsabile, nell’ultimo anno e mezzo, di ripetuti vandalismi ai danni del patrimonio comunale, ecco entrare in azione un altro gruppetto, di età media ancora più bassa. E in paese torna l’allerta per quelle che in molti definiscono baby gang. Giovedì pomeriggio alcuni ragazzini hanno dato fuoco a delle sterpaglie in un terreno di viale Risorgimento costringendo i residenti a chiamare i vigili del fuoco. Non solo. Potrebbero essere stati alcuni di loro ad urlare insulti al sindaco Angelo Barbati sabato scorso in via Zavaglio.

