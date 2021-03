Bocconi avvelenati sulla passeggiata del Serio

CREMA (26 marzo 2021) - Allerta bocconi avvelenati lungo la passeggiata che costeggia il fiume Serio. Episodi di cani che avrebbero ingerito cibo killer sono stati segnalati nei giorni scorsi al consigliere di minoranza e capogruppo di Forza Italia Antonio Agazzi. In un caso un animale sarebbe addirittura morto, mentre per altri due esemplari è stato necessario l’intervento del veterinario. «In merito non abbiamo ritorni precisi – spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli – ma a scopo precauzionale ho segnalato il problema sia ai carabinieri forestali, sia alle guardie del parco del Serio, in modo che siano al corrente e possano valutare contromisure». L’invito a chi va a passeggiare sul fiume con il proprio amico a quattro zampe è quello di prestare massima attenzione.

