Crema 'snobbata dalla Regione, lettera di Bonaldi e Casorati

CREMA (25 marzo 2021) - Potenziamento della sanità territoriale ed ospedaliera: Stefania Bonaldi, in qualità di presidente del Distretto ASST Crema, e Aldo Casorati, come rappresentante della conferenza dei Sindaci in ATS Valpadana, hanno inviato una lettera alla Regione Lombardia. "Avuto notizia - spiegano Bonaldi e Casorati - di due delibere di Regione Lombardia, l’una che proroga ed aggiorna i lavori presso alcuni ospedali lombardi entro il 2021, l'altra che programma risorse ed investimenti in sanità per il periodo 2021-2028, che non prendono in considerazione le istanze presentate dall’Asst di Crema e fatte proprie anche dalla Assemblea Distrettuale della Asst di Crema, è stata inviata a Regione Lombardia e alla sua assessora al Welfare, una lettera nella quale si sintetizzano le istanze più pressanti ed urgenti che questo territorio ha individuato in modo trasversale e coeso, in sinergia con la DG della Asst di Crema, e che fanno riferimento a un ordine del giorno di molti consigli comunali licenziato a inizio anno".

